В Томске нашлась живой пропавшая из ОКБ 63-летняя женщина
Информация о поисках Ольги Корбатовой, пропавшей из ОКБ 28 февраля, размещена в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, заявка на поиски поступила 28 февраля. Говорилось, что пропала 63-летняя пациентка, недавно перенесшая инсульт. В этот день женщину должны были выписать из медучреждения.
«В 21 веке из больницы с контрольно-пропускным режимом, санитарами и врачами, из отделения больницы, которое находится на 5 этаже, пропадает бабушка. Как взрослый человек мог незаметно пропасть?» — рассказывает в отчете координатор поиска Евгений Калиниченко.
Соседи по палате рассказали, что Ольга Корбатова собралась и ушла из больницы около 10 утра.
Мы приехали на место (в ОКБ) к 21:00. В тот момент там уже находились сотрудники полиции Октябрьского РОВД. Из плюсов: полиция в этом поиске принимала активное участие, запустили патруль, держали связь; получили доступ к камерам, спасибо службе безопасности ОКБ и медработнику Николаю; на поиск в будний день от отряда «Лиза Алерт» приехало и участвовало 24 человека; оперативно был решен вопрос с печатью ориентировок. Из минусов: просмотр камер не дает результата, доступ только на 2 полезных камеры, и это 2 выхода; поведение персонала приемного отделения», — пишет координатор в группе «Лиза Алерт».
Ольгу Корбатову нашли живой в районе Северского КПП. Женщина видела одну из ориентировок, распространенных волонтерами, и позвонила в «скорую». Пропавшую забрали и привезли в ОКБ.
Евгений Калиниченко подчеркнул, что во время поисков волонтеры встретились с «хамским отношением» сотрудников приемного покоя ОКБ.
Мы приехали искать бабушку, пропавшую из больницы. В ОКБ за ней не доглядели. Ее не выписали, и отказа она не подписывала, то есть она пропала без вести. Мы приехали помочь людям, которые нас об этом попросили. Мы так делаем часто. В 2018 году мы так делали 198 раз. Фактически мы приехали исправить «недоразумение» и помочь, в том числе и сотрудникам больницы. На поиске было 24 добровольца, и они все ходили и искали ее по городу. Под занавес поиска мы наткнулись на хамское к нам отношение представителя приемного отделения. Нам в грубой форме указали на невозможность нашего нахождения в этом помещении. Сказали, что мы мешаем работе, хотя в коридоре никого, кроме добровольцев, в этот момент не было. И в итоге этот медработник отправила нас искать «по полям и лесам», — написал волонтер.
В поисковом отряде считают, что волонтеры и медучреждения должны взаимодействовать в организации поисков для достижения результата.
«Я хочу, чтобы все понимали, как важно участие медицинских учреждений в поисках пропавших без вести людей. У нас есть опыт подобных поисков и историй за 4,5 года работы в Томской области. Недавно мы искали парня в Тимирязевском. Были сотрудники полиции, была слаженная работа и тесное взаимодействие. Больница выделила свободный кабинет под штаб, а узнав, что у нас проблема со связью, оперативно решила вопрос с доступом к Wi-Fi», — привел пример Евгений Калиниченко.
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