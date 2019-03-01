В Томске нашлась живой пропавшая из ОКБ 63-летняя женщина

Информация о поисках Ольги Корбатовой, пропавшей из ОКБ 28 февраля, размещена в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».





По информации волонтеров, заявка на поиски поступила 28 февраля. Говорилось, что пропала 63-летняя пациентка, недавно перенесшая инсульт. В этот день женщину должны были выписать из медучреждения.





«В 21 веке из больницы с контрольно-пропускным режимом, санитарами и врачами, из отделения больницы, которое находится на 5 этаже, пропадает бабушка. Как взрослый человек мог незаметно пропасть?» — рассказывает в отчете координатор поиска Евгений Калиниченко.





Соседи по палате рассказали, что Ольга Корбатова собралась и ушла из больницы около 10 утра.