В Томске начался суд над Свидетелем Иеговы

По версии обвинения, Сергей Климов, являясь руководителем межрегиональной организации «Свидетели Иеговы», заведомо зная о вступлении в законную силу решения Верховного Суда РФ о признании данной организации экстремистской и о ее ликвидации, предпринимал активные действия, направленные на продолжение деятельности организации, созывал собрания, организовывал религиозные выступления и богослужения на них, собирал деньги под видом пожертвований, осуществлял проповедническую деятельность.

«Согласовал и координировал действия религиозного объединения Свидетелей Иеговы «Северная, Томск» с высшим руководством «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», — заявила сторона обвинения. — Ввозил в Российскую Федерацию для последующего незаконного массового распространения агитационные материалы религиозного содержания, введенные в федеральный список экстремистских материалов. Привлек к участию в деятельности религиозного объединения «Северная, Томск» лиц, исповедующих религию Свидетелей Иеговы, разделил между ними роли и функции и давал указания на совершение определенных разовых действий в целях удержания и развития объединения «Северная, Томск». Продолжил использование помещений для проведения и организации коллективных богослужений. Осознавая противоправность действий и с целью избежания наблюдения со стороны правоохранительных органов принял меры конспирации. Организовал хранение религиозной литературы и информации о деятельности религиозного объединения «Северная, Томск» в электронном виде, а также давал инструкции членам объединения Свидетелей Иеговы о проведении мер конспирации. Используя свой авторитет как духовного лидера, самостоятельно принимал решения о принятии в состав Свидетелей Иеговы, разрешал конфликтные ситуации, лично проверял выступающих по темам, рекомендуемым вышестоящими организациями. Пояснял выступающим особенности освещения тем с целью повышения психологического эффекта на окружающих».





В свою очередь Сергей Климов свою вину не признал. Он считает, что «обвинение необоснованно».





Сторона защиты заявила ходатайство о проведении судебного заседания, не унижающего человеческое достоинство.





«В настоящее время Сергея Климова рассматривают как опасного преступника, хотя его вина не доказана. Кроме того, он не может полноценно общаться со своим адвокатом, что нарушает его право на защиту. Мой подзащитный не нарушает порядок судебного заседания, к административной ответственности не привлекался, имеет положительные характеристики. Нет причин, которые оправдали бы условия такого содержания, поскольку оно нарушает статью Конституции», — подчеркнул адвокат Артур Леонтьев.





Суд в этом ходатайстве отказал. В настоящий момент Сергею Климову выбрана такая мера пресечения, как содержание под стражей. Во время заседания подсудимый не находился в наручниках, а иные доводы не имеют под собой основания.





Следующее заседание по делу состоится 9 июля.





Добавим, что уголовное дело в отношении Сергея Климова было возбуждено в июне 2018 года. Сразу после задержания жена Сергея Климова написала открытое письмо советнику президента. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отреагировал на это обращение. В Генеральную прокуратуру было направлено обращение с просьбой проверить законность уголовного преследования «Свидетелей Иеговы». Нарушений проверка не обнаружила. «Мемориал» признал Сергея Климова политзаключенным, а в Томске прошел одиночный пикет в его поддержку.





Для справки:





Свидетели Иеговы — международная религиозная организация. В настоящее время имеет более 8 млн приверженцев по всему миру и около 160 тыс. в России. Относится к неортодоксальным направлениям христианства. Свидетели Иеговы не участвуют в выборах, не приемлют и никаких других форм политической деятельности, не отмечают государственных праздников, отказываются служить в армии даже под угрозой тюремного заключения. В большинстве стран мира деятельность Свидетелей Иеговы легальна. Организация запрещена в Китае, Северной Корее, Иране, Ираке, Эритрее, Саудовской Аравии и в настоящее время в России. Иеговисты подвергались преследованиям в советской России и нацистской Германии.