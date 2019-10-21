В Томске началось голосование за места благоустройства в 2020 году

С 21 октября по 1 ноября в Томске пройдет рейтинговое голосование по выбору восьми общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

Голосование будет проходить в бумажной и электронной формах. В департаменте дорожной деятельности и благоустройства (ул. Московский тракт, 19/1) и в районных администрациях будут установлены специальные урны, куда можно будет опустить бюллетень.





В ходе рейтингового голосования из 20 предложенных территорий в Томске (по 5 с каждого района) участники голосования смогут указать лучшие в любом количестве. На основании наибольшего числа голосов будут определены 8 самых популярных мест, которые будут благоустроены в 2020 году.



В голосовании смогут принять участие граждане старше 14 лет. Для голосования уже приготовлено свыше 70 тысяч бумажных бюллетеней. Принять участие в электронном голосовании сможет любой томич, зарегистрированный на портале Госуслуги.

Электронное голосование проходит на сайте МО «Город Томск» или «Активный гражданин Томской области».





«С каждым годом жители становятся все более активными в вопросах формирования комфортной городской среды, потому что видят, что их мнение для нас решающий фактор, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — А главное видят, что программа реально действует и городские территории преображаются, поэтому спешат предлагать к благоустройству свои любимые места».





В 2020 году в Томске планируется благоустроить 16 территорий, из которых половина — это масштабные пространства, переходящие из программы 2019 года (Лагерный сад, Михайловская роща, Березовая роща, Авангард и др.).





В прошлом году Томск получил на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 180 млн рублей, в 2019 – 230 млн.





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