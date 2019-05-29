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29 мая,
2019
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В Томске начали ремонт верхней террасы Лагерного сада. Фото

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ремонт верхней террасы Лагерного сада начался в Томске. Рабочие уже сняли плитку вокруг обелиска, в настоящее время эта территория огорожена.

В Томске начали ремонт верхней террасы Лагерного сада. Фото
В Томске начали ремонт верхней террасы Лагерного сада. Фото
В Томске начали ремонт верхней террасы Лагерного сада. Фото
В Томске начали ремонт верхней террасы Лагерного сада. Фото
В Томске начали ремонт верхней террасы Лагерного сада. Фото
В Томске начали ремонт верхней террасы Лагерного сада. Фото

В 2018 году в Лагерном саду в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» компания «Голден Строй» обустроила площадку для концертов и массовых мероприятий, переоборудовала расположенные у сцены трибуны на три тысячи зрителей, восстановила газоны. Сумма контракта составила 17,7 млн рублей.


В 2019 году благоустройство Лагерного сада решили продолжить. На эти цели планируют потратить 78 млн рублей. Позднее сумму увеличили до 86 млн рублей. По проекту благоустройства Лагерного сада предусмотрена замена тротуарной плитки, обустройство бордюров из гранита по периметру центральной аллеи. Разработчики также предложили заменить несущие конструкции стел, отремонтировать монумент, ступени, бордюры и улучшить систему освещения.

По словам заммэра Вячеслава Черноуса, работы должны закончиться до 1 сентября. Он подчеркивал, что из-за работ некоторые праздничные мероприятия могут перенести в другое место.

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