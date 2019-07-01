В Томске началась реализация мусорной реформы. Главное
С 1 июля в Томске вывозом твердых отходов занимается региональный оператор «Спецавтохозяйство». Компания «Сорнет», ранее оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры в связи с началом мусорной реформы.
«Утром вывозили мусор. Кто-нибудь в курсе, зачем сотрудники оставили баки в таком положении? Уже начинает расти мусорная гора, которую раздует по всей улице», — спрашивают в соцсетях томичи, проживающие на улице 1-й Рабочей.
По словам томичей, перевернутые баки стоят на улице 5-й Армии, в микрорайоне Радужный, на улице Транспортной.
Напомним, в декабре 2014 года вышел ФЗ № 458. Закон предполагает появление региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а основной акцент будет сделан на переработку мусора, заниматься которой будут лицензированные компании. Так, согласно закону, с 1 января 2019 года запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика, из-за этого встает вопрос утилизации отходов на территории Томска и Томской области.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть тарифы, которые выросли с 1 января 2018 года, на прежний уровень.
Реализация мусорной реформы в Томской области началась 1 января 2019 года. Однако в Томске приход регионального оператора затянулся из-за судебных тяжб.
Компания «Экмо», которая участвовала в конкурсе на определение оператора, была не согласна с итоговым результатом. Антимонопольщики приняли решение аннулировать результаты торгов и провести их заново. Власти подали на антимонопольный орган в суд и добились признания итогов.
Тариф на услуги по обращению с ТКО на 2019 год с 1 июля в Томске, Северске и Томском районе составит для населения 264,9 рубля за кубометр мусора и 220,8 рубля – для прочих потребителей. Согласно онлайн-калькулятору, в Томске житель многоквартирного дома в месяц будет платить 66,25 рубля, житель частного дома (ИЖС) — 67,79 рубля. В Томском районе месячная плата для жителя многоквартирника составит 57,64 рубля, для ИЖС — 34,45 рубля.
Согласно законодательству, заниматься вывозом мусора с 1 июля может только региональный оператор. При этом САХ должен привлечь к этому подрядные организации, так как 89-й ФЗ предписывает, что на территории, где формируется свыше 30 % отходов, регоператор должен 50 % услуг отдавать субподрядчикам.
14 июня мэрия объявила аукцион на поставку мусорных контейнеров. Начальная цена контракта — 28,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик обязуется поставить городу 3213 контейнеров объемом 1,1 тысячи литров каждый. 1 июля — срок окончания подачи заявок, аукцион состоится 5 июля. По условиям контракта, мусорные контейнеры должны появиться в городе до 30 ноября 2019 года.
В настоящее время площадки для вывоза мусора, обслуживанием которых ранее занимался «Сорнет», приведут в порядок управляющие компании и ТСЖ. По словам заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, сотрудники районных администраций ежедневно объезжают контейнерные площадки и контролируют их состояние.
«Одна из частных компаний по сбору и вывозу мусора «Сорнет» в выходные нарушила не только действующие правила благоустройства, но и свои договорные обязательства до 1 июля, — цитирует пресс-служба мэрии слова Черноуса. — Накануне с представителями этой компании была достигнута договоренность о том, что сегодня они наведут порядок на обслуживаемых площадках и к вечеру смогут забрать свои контейнеры, которых в городе около 1200. «Спецавтохозяйство» готово выставить на их место свои контейнеры и бункеры, чтобы не допустить скопления мусора во дворах томичей. Уже завтра муниципальное предприятие в качестве регионального оператора приступит к вывозу мусора».
Он отметил, что сегодня парк «Спецавтохозяйства» владеет достаточным количеством емкостей для обслуживания площадок жилого фонда. Также в ближайшие две недели предприятие получит 300 новых баков. Поставка новых контейнеров в Томск будет продолжена, таким образом, территории жилого фонда будут обеспечены емкостями для сбора мусора.
На базе УМП «Спецавтохозяйство» работает «горячая» линия по вопросу оказания населению услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Позвонив по номеру телефона 26-55-80, томичи смогут узнать график вывоза отходов, сообщить о некачественной работе регоператора: несвоевременном вывозе мусора, скоплении его на контейнерных площадках, отсутствии контейнеров и т. п.
Добавим, по словам руководителя одной из фирм, которая ранее занималась сбором мусора в Томске, руководство «Спецавтохозяйства» предлагало остальным участникам рынка отдать или продать мусорные контейнеры. Но так как предложенная цена была занижена, то предприятия отказались. По этой же причине они не согласились работать на субподряде с САХом. Он добавил, что из-за нехватки людей сотрудники «Спецавтохозяйства» в ближайшее время будут работать в три смены, а обслуживание Томского района также находится под вопросом.
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