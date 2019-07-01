В Томске началась реализация мусорной реформы. Главное

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С 1 июля в Томске вывозом твердых отходов занимается региональный оператор «Спецавтохозяйство». Компания «Сорнет», ранее оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры в связи с началом мусорной реформы.

«Утром вывозили мусор. Кто-нибудь в курсе, зачем сотрудники оставили баки в таком положении? Уже начинает расти мусорная гора, которую раздует по всей улице», — спрашивают в соцсетях томичи, проживающие на улице 1-й Рабочей.

По словам томичей, перевернутые баки стоят на улице 5-й Армии, в микрорайоне Радужный, на улице Транспортной.

Напомним, в декабре 2014 года вышел ФЗ № 458. Закон предполагает появление региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а основной акцент будет сделан на переработку мусора, заниматься которой будут лицензированные компании. Так, согласно закону, с 1 января 2019 года запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика, из-за этого встает вопрос утилизации отходов на территории Томска и Томской области.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть тарифы, которые выросли с 1 января 2018 года, на прежний уровень.​

Реализация мусорной реформы в Томской области началась 1 января 2019 года. Однако в Томске приход регионального оператора затянулся из-за судебных тяжб.

Компания «Экмо», которая участвовала в конкурсе на определение оператора, была не согласна с итоговым результатом. Антимонопольщики приняли решение аннулировать результаты торгов и провести их заново. Власти подали на антимонопольный орган в суд и добились признания итогов.

Тариф на услуги по обращению с ТКО на 2019 год с 1 июля в Томске, Северске и Томском районе составит для населения 264,9 рубля за кубометр мусора и 220,8 рубля – для прочих потребителей. Согласно онлайн-калькулятору, в Томске житель многоквартирного дома в месяц будет платить 66,25 рубля, житель частного дома (ИЖС) — 67,79 рубля. В Томском районе месячная плата для жителя многоквартирника составит 57,64 рубля, для ИЖС — 34,45 рубля.

Согласно законодательству, заниматься вывозом мусора с 1 июля может только региональный оператор. При этом САХ должен привлечь к этому подрядные организации, так как 89-й ФЗ предписывает, что на территории, где формируется свыше 30 % отходов, регоператор должен 50 % услуг отдавать субподрядчикам.

14 июня мэрия объявила аукцион на поставку мусорных контейнеров. Начальная цена контракта — 28,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик обязуется поставить городу 3213 контейнеров объемом 1,1 тысячи литров каждый. 1 июля — срок окончания подачи заявок, аукцион состоится 5 июля. По условиям контракта, мусорные контейнеры должны появиться в городе до 30 ноября 2019 года.

В настоящее время площадки для вывоза мусора, обслуживанием которых ранее занимался «Сорнет», приведут в порядок управляющие компании и ТСЖ. По словам заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, сотрудники районных администраций ежедневно объезжают контейнерные площадки и контролируют их состояние.



«Одна из частных компаний по сбору и вывозу мусора «Сорнет» в выходные нарушила не только действующие правила благоустройства, но и свои договорные обязательства до 1 июля, — цитирует пресс-служба мэрии слова Черноуса. — Накануне с представителями этой компании была достигнута договоренность о том, что сегодня они наведут порядок на обслуживаемых площадках и к вечеру смогут забрать свои контейнеры, которых в городе около 1200. «Спецавтохозяйство» готово выставить на их место свои контейнеры и бункеры, чтобы не допустить скопления мусора во дворах томичей. Уже завтра муниципальное предприятие в качестве регионального оператора приступит к вывозу мусора».



Он отметил, что сегодня парк «Спецавтохозяйства» владеет достаточным количеством емкостей для обслуживания площадок жилого фонда. Также в ближайшие две недели предприятие получит 300 новых баков. Поставка новых контейнеров в Томск будет продолжена, таким образом, территории жилого фонда будут обеспечены емкостями для сбора мусора.



На базе УМП «Спецавтохозяйство» работает «горячая» линия по вопросу оказания населению услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Позвонив по номеру телефона 26-55-80, томичи смогут узнать график вывоза отходов, сообщить о некачественной работе регоператора: несвоевременном вывозе мусора, скоплении его на контейнерных площадках, отсутствии контейнеров и т. п.