В Томске на улице Чубаровцев застрелили двух женщин

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин в Ленинском районе Томска. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.





«В настоящее время установлено, что 3 октября 2019 года днем в одном из офисных помещений дома № 6/20 по ул. Героев Чубаровцев были обнаружены тела двух сотрудниц коммерческой организации с огнестрельными ранениями тела», — говорится в сообщении.





Следователи оперативно нашли мужчину, предположительно совершившего преступление, который покончил жизнь самоубийством до прибытия полицейских.





В настоящее время следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, допрашивают подозреваемых, устанавливают мотивы совершения преступления.

