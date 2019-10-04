Добрые новости
04 октября,
2019
Новости

В Томске на улице Чубаровцев застрелили двух женщин

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин в Ленинском районе Томска. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.


«В настоящее время установлено, что 3 октября 2019 года днем в одном из офисных помещений дома № 6/20 по ул. Героев Чубаровцев  были обнаружены тела двух сотрудниц коммерческой организации с огнестрельными ранениями тела», — говорится в сообщении.


Следователи оперативно нашли мужчину, предположительно совершившего преступление, который покончил жизнь самоубийством до прибытия полицейских.


В настоящее время следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, допрашивают подозреваемых, устанавливают мотивы совершения преступления.

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