В Томске на учениях проверили готовность к паводку

«Согласно легенде учений, в 8.45 в результате скопления ледяных торосов в районе острова Заячий произошло подтопление части территории поселка Нижний склад по улице Сплавной и в переулках 2, 3, 4-й Сплавной, где проживают 70 томичей, из которых 17 – дети. При дальнейшем повышении уровня воды существует угроза подтопления 210 жилых домов по улице Левобережной, Нижне-Складской, Проточной, прзд. Нижне-Складского, переулке Нижне-Складского и поселке Тояновский», — сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Сразу после этого о случившемся сообщили председателю городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В местах подтопления развернули штаб со спасательной техникой. Спасательными работами руководила глава Кировского районе Валентина Денисович. Пункт временного размещения развернулся в школе №64 в Тимирязьевском, в него доставили раскладушки и мягкий инвентарь. Томичи, прибывшие в штаб, получили постельное белье и средства гигиены. Здесь же появились пункт с дежурным врачом и комната матери и ребенка. Горячее питание для эвакуированных обеспечивается школьной столовой.





По результатам учений, вице-мэр Евгений Суриков отметил хорошую готовность городских служб к работе в условиях паводка. Администрация Томска готова развернуть 59 пунктов временного размещения для эвакуированных.





По результатам учений, вице-мэр Евгений Суриков отметил хорошую готовность городских служб к работе в условиях паводка. Администрация Томска готова развернуть 59 пунктов временного размещения для эвакуированных.





«По каждой организации в рабочем порядке проведём встречи. Время, чтобы решить, хоть и незначительные, но требующие пристального внимания вопросы ещё есть. В этом году у нас есть основания полагать, что паводок не будет простым - об этом говорит большое количество осадков зимой. С конца января по поручению мэра Ивана Кляйна мы начали вывозить снег с участков подтопления, чтобы минимизировать последствия паводка для населения», — поделился Суриков.





Отметим, в Томске определено 28 участков определены как зоны возможного подтопления. 13 из них могут пострадать от разлива Томи и малых рек, в 15 существует угроза подтопления талыми водами.