В Томске на несколько дней ограничат движение в районе площади Южной

Движение автомобилей по Богашевскому тракту ограничат на несколько дней в районе площади Южной, сообщает пресс-служба мэрии.





Так, с 10 часов 19 ноября до 24 часов 21 ноября движение транспорта будет затруднено по Богашевскому тракту в районе дома № 2 по ул. 19-й Гвардейской Дивизии. Для транспортного потока будет открыто по одной полосе в каждом направлении.



В указанный период времени здесь будут работать бригады ООО «СибСпецСтрой». Они будут выносить сети водопровода под Богашевским трактом методом горизонтального направленного бурения.



Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.