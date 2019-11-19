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В Томске на несколько дней ограничат движение в районе площади Южной
5 часов назад
Движение автомобилей по Богашевскому тракту ограничат на несколько дней в районе площади Южной, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, с 10 часов 19 ноября до 24 часов 21 ноября движение транспорта будет затруднено по Богашевскому тракту в районе дома № 2 по ул. 19-й Гвардейской Дивизии. Для транспортного потока будет открыто по одной полосе в каждом направлении.
В указанный период времени здесь будут работать бригады ООО «СибСпецСтрой». Они будут выносить сети водопровода под Богашевским трактом методом горизонтального направленного бурения.
Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
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