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21 ноября,
2019
Новости

В Томске еще на три дня ограничат движение в районе площади Южной

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта в районе площади Южной, сообщает пресс-служба мэрии.


Так, движение автомобилей по ул. Красноармейской в районе здания № 148 ограничат с 10 часов 22 ноября до 24 часов 24 ноября. Для движения транспорта будет доступно по одной полосе в обоих направлениях.

На указанном участке улично-дорожной сети бригады ООО «Томскводоканал» проведут работы по прокладке канализационной линии.


Напомним, что также до 24 часов 21 ноября движение транспорта будет затруднено по Богашевскому тракту в районе дома № 2 по ул. 19-й Гвардейской Дивизии.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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