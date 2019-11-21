В Томске еще на три дня ограничат движение в районе площади Южной

Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта в районе площади Южной, сообщает пресс-служба мэрии.





Так, движение автомобилей по ул. Красноармейской в районе здания № 148 ограничат с 10 часов 22 ноября до 24 часов 24 ноября. Для движения транспорта будет доступно по одной полосе в обоих направлениях.



На указанном участке улично-дорожной сети бригады ООО «Томскводоканал» проведут работы по прокладке канализационной линии.





Напомним, что также до 24 часов 21 ноября движение транспорта будет затруднено по Богашевскому тракту в районе дома № 2 по ул. 19-й Гвардейской Дивизии.



Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.