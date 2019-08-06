В Томске мужчина выстрелил в автомобиль. Пострадавших нет

36-летний томич выстрелил в автомобиль из травматического пистолета. Ущерб составил около 70 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по региону.





«По предварительной информации, подозреваемый, находясь на улице Транспортная областного центра, умышленно повредил автомобиль Сузуки Гранд Витара путем производства выстрела из травматического пистолета. Ущерб составил около 70 000 рублей. Сотрудниками полиции орудие совершения преступления изъято и направлено на экспертизу», — из сообщения УМВД.





Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ. Мужчина обвиняется в умышленном уничтожении имущества. Максимальное лишение свободы по этой статье - до пяти лет.