В центре Томска мужчина попытался изнасиловать девушку

Установлено, что 14 сентября 2019 года днем 40-летний житель села Тимирязевское, находясь в арке одного из зданий на территории Ленинского района города, набросился на ранее ему незнакомую 29-летнюю женщину. Он стал ее душить и пытаться изнасиловать. Жертве удалось попросить помощи у проходивших мимо двух девушек, которые смогли спугнуть мужчину и освободить потерпевшую. Мужчину девушки удержать не смогли, он добежал до остановки общественного транспорта, забежал в салон маршрутного автобуса № 19, на котором скрылся, проследовав в сторону площади Ленина. Личность мужчины потерпевшим и свидетелям известна не была.





«Помощь в раскрытии данного преступления оказали две сестры - жительницы Томска, на основании показаний которых, а также по результатам отсмотра видеозаписей, изъятых с камеры видеонаблюдения маршрутного автобуса, во взаимодействии с полицейскими лицо, совершившее преступление, установлено в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении пресс-службы.





В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении данного преступления, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений аналогичного характера, из мест лишения свободы освобожден в мае 2016 года по отбытию срока наказания. Расследование уголовного дела продолжается.