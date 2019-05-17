В Томске мошенники в форме МЧС предлагают установку пожарных сигнализаций

В Томской области мошенники под видом сотрудников МЧС предлагают жителям установку пожарных сигнализаций. В пресс-службе МЧС отмечают, что противопожарных услуг ведомство не оказывает.

Мошенники приходят в форме сотрудников МЧС, показывают какие-то удостоверения, — рассказали ТВ2 в пресс-службе МЧС. — Ходят они в основном по частному сектору, предлагают жителям за две-три тысячи установить противодымные счетчики. В марте ходили и вот в мае снова активизировались.

В пресс-службе МЧС напоминают, что не занимаются установкой пожарных сигнализаций и заменой проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров». Спасатели призывают томичей не верить таким «специалистам» и при их появлении обращаться в полицию.





Ранее мы сообщали, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и последовавших за ним масштабных проверок торговых центров в регионах появились мошенники, которые от лица сотрудников МЧС предлагали магазинам за деньги решить проблемы с пожарной безопасностью. Подобные случаи отмечали и в нескольких субъектах Томской области.