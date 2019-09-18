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18 сентября,
2019
Новости

В Томске могут приостановить телерадиовещание на месяц

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На томской телебашне 23 сентября начнутся внеплановые работы по демонтажу оборудования для аналогового вещания, которое больше не используют.


«В связи с этим в Томске в период с 23 сентября по 25 октября (максимальный период) в будние дни с 9.00 до 16.00 местного времени может полностью или частично отсутствовать эфирное телерадиовещание. Все отключения согласованы с вещателями. Работы могут быть отменены из-за неблагоприятных погодных условий», – говорится в сообщении областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ).


Отметим, Томская область и еще несколько регионов перешли на цифровое вещание 3 июня 2019 года. Теперь все трансляции федеральных телеканалов в регионе доступны только в цифровом формате.


Эфирные трансляции 20 бесплатных цифровых телеканалов доступны почти 98 % населения Томской области, еще 2 % жителей региона могут смотреть их через спутник. Для помощи в покупке и установке этого оборудования малообеспеченным жителям территорий вне зоны охвата «цифры» из регионального бюджета губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 30 млн рублей.

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