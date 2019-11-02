В Томске проверили, как часто водители уступают дорогу спецтранспорту

В Томске сотрудники МЧС и ГИБДД провели совместную операцию «Уступи дорогу МЧС». В ходе нее выясняли, как водители уступают дорогу спецтранспорту. Данную акцию планируют проводить на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

В Томске спасатели и сотрудники ГИББД провели совместную акцию, чтобы понять, как водители ведут себя на дороге, заметив приближающийся спецтранспорт. В течение часа пожарный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и сиреной курсировал по основным магистралям областного центра. В кабине вместе с водителем автомобиля находился сотрудник дорожно-патрульной службы, который фиксировал все на камеру. За автоцистерной следовали несколько экипажей ГИБДД.







Отмечается, что практически все автомобилисты с пониманием отнеслись к спешащему по тревоге пожарному автомобилю, стараясь как можно быстрее освободить для него полосу. Некоторые из них даже пытались заехать на бордюры и тротуары.







Но одно нарушение все же было выявлено. На Иркутском тракте в районе остановки «53 школа» водитель маршрутки, двигаясь по левой полосе, не уступал дорогу спецтранспорту и не пытался даже перестроиться на свободную правую полосу. Инспекторы ДПС были вынуждены остановить маршрутку.