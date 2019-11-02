В Томске проверили, как часто водители уступают дорогу спецтранспорту
В Томске сотрудники МЧС и ГИБДД провели совместную операцию «Уступи дорогу МЧС». В ходе нее выясняли, как водители уступают дорогу спецтранспорту. Данную акцию планируют проводить на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.
В Томске спасатели и сотрудники ГИББД провели совместную акцию, чтобы понять, как водители ведут себя на дороге, заметив приближающийся спецтранспорт. В течение часа пожарный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и сиреной курсировал по основным магистралям областного центра. В кабине вместе с водителем автомобиля находился сотрудник дорожно-патрульной службы, который фиксировал все на камеру. За автоцистерной следовали несколько экипажей ГИБДД.
Отмечается, что практически все автомобилисты с пониманием отнеслись к спешащему по тревоге пожарному автомобилю, стараясь как можно быстрее освободить для него полосу. Некоторые из них даже пытались заехать на бордюры и тротуары.
Но одно нарушение все же было выявлено. На Иркутском тракте в районе остановки «53 школа» водитель маршрутки, двигаясь по левой полосе, не уступал дорогу спецтранспорту и не пытался даже перестроиться на свободную правую полосу. Инспекторы ДПС были вынуждены остановить маршрутку.
«Сразу же выяснились и причины такого поведения на дороге: водитель ПАЗа ехал в наушниках и просто не мог слышать сирену пожарного автомобиля. На месте сотрудниками дорожной инспекции был составлен протокол об административном правонарушении, а пассажирам автобуса пришлось пересаживаться на другой транспорт», — отмечается в сообщении.
Добавим, что в 2019 году в России зафиксировано более 230 ДТП с участием спецтранспорта, что почти на 60 % больше, показателей прошлого года. С 6 августа 2019 года ужесточено наказание за непредоставление преимущества в движении спецавтомобилю, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Теперь водителю маршрутного автобуса грозит наказание в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.
МЧС России призывает граждан уступать дорогу спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами не только на улично-дорожной сети, но и на внутридворовых территориях.
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