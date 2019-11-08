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08 ноября,
2019
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Новости

В Томске мальчик выстрелил другому в глаз из игрушечного ружья

ТВ2
ТВ2
41 минута назад

Прокуратура поучаствовала в гражданском деле по иску о компенсации морального вреда, причиненного одним мальчиком другому. Во время игры мальчик выстрелили в другого из игрушечного ружья. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

В Томске мальчик выстрелил другому в глаз из игрушечного ружья

В ходе процесса выяснилось, что в 2017 году во дворе одного из домов Томска играли дети 10-11 лет, у одного из которых с собой было стреляющее пластмассовыми пульками игрушечное ружье. Он выстрел из ружья в другого мальчика и попал ему в правый глаз.


«Решением районного суда с родителей причинителя вреда, не достигшего 14 лет, в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 380 тысяч рублей. Обжаловав это судебное решение в апелляционном порядке, ответчики указали, что судом не в полной мере учтены обстоятельства дела, приведены доводы о неисправности игрушечного оружия и отсутствии вины их сына в причинении телесных повреждений», — говорится в сообщении.


Но прокуратура выступила в апелляционной инстанции с заключением, в котором указала, что решение суда не подлежит изменению. Вина сына ответчиков подтверждена, в том числе, показаниями свидетелей, заключением эксперта и другими материалами дела, а ответственность за вред, причиненный малолетним, несут его родители.


В итоге суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу.

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