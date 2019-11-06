В Томске магазин затопило горячей водой из-за прорыва на теплотрассе

Прорыв на теплосети произошел на улице Сибирской в Томске, из-за этого кипятком подтопило подвал дома № 91, где находится магазин. На место выехали специалисты ресурсоснабжающей организации «ТомскРТС» для устранения аварии.

«Специалисты «ТомскРТС» устраняют дефект на ветхом участке квартальной тепловой сети на улице Сибирская, 91, обнаруженный утром в среду, 6 ноября, — рассказали ТВ2 в компании. — Для проведения ремонта участок отключен от теплоснабжения, организуются работы по удалению воды из подтопленного помещения на первом этаже здания».





Отмечается, что ремонт будет выполнен в кратчайший срок, после чего участок вновь будет включен в работу.