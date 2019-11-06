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06 ноября,
2019
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Новости

В Томске магазин затопило горячей водой из-за прорыва на теплотрассе

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прорыв на теплосети произошел на улице Сибирской в Томске, из-за этого кипятком подтопило подвал дома № 91, где находится магазин. На место выехали специалисты ресурсоснабжающей организации «ТомскРТС» для устранения аварии.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

«Специалисты «ТомскРТС» устраняют дефект на ветхом участке квартальной тепловой сети на улице Сибирская, 91, обнаруженный утром в среду, 6 ноября, — рассказали ТВ2 в компании. — Для проведения ремонта участок отключен от теплоснабжения, организуются работы по удалению воды из подтопленного помещения на первом этаже здания».

Отмечается, что ремонт будет выполнен в кратчайший срок, после чего участок вновь будет включен в работу.

Затопленный магазин сети "Ярче"
Затопленный магазин сети "Ярче"
Фото: взято из группы "Регион-70" в соцсети
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