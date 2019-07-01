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01 июля,
2019
Новости

В Томске ловят должников с помощью дорожных камер

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Судебные приставы совместно с ГИБДД находят должников с помощью видеокамер, связанных с базой данной исполнительных производств.


«Нововведение в тестовом режиме на томских трассах заработало в конце июня. Как только авто попадает в зону видимости камеры, компьютерная программа определяет, есть ли у владельца неоплаченная задолженность, и в случае положительного ответа подает сигнал. Инспекторы останавливают машину, а судебные приставы проверяют собственника по базе данных. Устройство помогает задерживать автомобили целенаправленно, что позволяет в процессе рейда выявлять большее количество должников, чем ранее», — сообщает пресс-служба судебных приставов по региону.


Должнику предлагают погасить задолженность на месте: у приставов есть платежный терминал. Если владелец авто отказывается платить по счетам, то приставы могут наложить арест на имущество, в том числе на транспортное средство. Работа ведется со всеми должниками, независимо от категории долга — штрафы ГИБДД, налоги, алименты, кредиты, коммунальные платежи и другие.


В ходе двух первых рейдов произведено 23 оплаты на общую сумму 107 тыс. рублей, арестованы семь автомобилей, а также один сотовый телефон.

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