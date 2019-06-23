В Томске к 2020 году объединят все вузы в «Большой университет»

Томские университеты совместно с властями разрабатывают концепцию томского Научно-образовательного центра (НОЦ), об этом сообщает обладминистрация.
В состав «Большого университета» войдут все вузы и научно-исследовательские институты региона с сохранением автономии и юридической самостоятельности.
Это необходимо для победы в конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня. По словам заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, такой университет уже сейчас соотносим с МГУ по количеству очников и доле иностранных студентов.
По данным пресс-службы, ещё одна задача — создание территории для жизни студентов.
«Сегодня уже решен вопрос по строительству кампуса «Большого университета». Многофункциональный студенческий городок включит в себя инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты и многое другое», — из сообщения обладминистрации.
Отметим, что построить студенческий городок власти хотят на левом берегу Томи. В студенческом кампусе разместятся 20 тысяч студентов всех вузов города. Помимо корпусов общежитий, в студгородке будут спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества.
До сих пор на левом берегу Томи не достроена дорога. По мнению Сергея Жвачкина, у Томска нет необходимости в левобережной дороге. Правда, строить университетский кампус и новый стадион губернатор планирует там же.
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