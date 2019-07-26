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26 июля,
2019
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В Томске изъяли из продажи почти 100 кг некачественных овощей

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томский Роспотребнадзор за второй квартал 2019 года снял с продажи 90 кг недоброкачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.


Во время проверок специалисты находили нарушения российского законодательства, в том числе выявлялись нарушения технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки».


«В реализации находилась продукция без маркировочных ярлыков с транспортной тары, с явными признаками недоброкачественности. В связи с этим было снято с реализации 90 килограммов плодоовощной продукции», — сообщает Роспотребнадзор.

В Томске изъяли из продажи почти 100 кг некачественных овощей


Специалисты также с помощью приборов исследовали образцы продуктов на наличие пестицидов, нитратов и других вредных веществ.


«За отчетный период было исследовано 185 проб плодоовощной продукции, в том числе по санитарно-химическим показателям — на содержание пестицидов, солей тяжелых металлов, нитратов — было исследовано 111 проб продукции, все пробы соответствовали требованиям безопасности. Кроме того, были проведены исследования продукции по микробиологическим, паразитологическим показателям, на радиоактивные вещества — все пробы соответствовали гигиеническим нормативам», — добавили в ведомстве.

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