В Томске изъяли из продажи почти 100 кг некачественных овощей

Томский Роспотребнадзор за второй квартал 2019 года снял с продажи 90 кг недоброкачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.





Во время проверок специалисты находили нарушения российского законодательства, в том числе выявлялись нарушения технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки».





«В реализации находилась продукция без маркировочных ярлыков с транспортной тары, с явными признаками недоброкачественности. В связи с этим было снято с реализации 90 килограммов плодоовощной продукции», — сообщает Роспотребнадзор.