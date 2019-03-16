В Томске изучают, как студенты ведут себя в разных экономических ситуациях
На базе томского Политеха прошла серия игр в рамках экономического лабораторного эксперимента, который проводит Школа инженерного предпринимательства, сообщает официальный портал ВУЗа. В течение месяца студенты ТПУ, московской Высшей школы экономики и Самарского университета принимали участие в моделировании различных экономических ситуаций, реакция на которые фиксировалась учеными. Результаты эксперимента лягут в основу исследований поведения коллективов и отдельных личностей в реальных экономических ситуациях.
«Участникам эксперимента предлагается сыграть в игру, в процессе которой они принимают те или иные экономические решения. Обычно игры проводятся за денежное или призовое вознаграждения, чтобы создать у участников стимул проявлять инициативу. Классический пример такого эксперимента — игра про общественное благо. Каждому игроку в начале выдается некоторая сумма условных денежных единиц, часть из которых он может пожертвовать на общественное благо. И перед игроком всегда встает дилемма: сколько пожертвовать на общее дело, и пожертвовать ли вообще? По итогам игры исследователи анализируют действия игроков и делают выводы о причинах их поведения», — объясняют организаторы.
Для того, чтобы исследователи смогли выявить и сопоставить экономические стратегии студентов из разных регионов России, участники игр работали режиме онлайн в компьютерных классах своих университетов. Согласно анализу обработанных данных, в поведении томских студентов и их коллег из Москвы и Самары существует ряд ценностных отличий. Подробности полученных результатов пока не разглашаются, поскольку организаторы намерены повторить эксперимент для уточнения данных.
«Нам бы хотелось, чтобы наши предположения относительно особенного поведения томских студентов действительно подтвердились, а полученные результаты нашли свое применение в государственной экономической и культурной политике России», — говорит профессор Школы инженерного предпринимательства ТПУ, организатор эксперимента Марина Рыжкова.
Научно-исследовательская работа ведется учеными в рамках поведенческой экономики и теории игр. Принять участие в экспериментах Школы инженерного предпринимательства ТПУ можно, подав заявку в группе проекта во «ВКонтакте».
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