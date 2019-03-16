В Томске изучают, как студенты ведут себя в разных экономических ситуациях

На базе томского Политеха прошла серия игр в рамках экономического лабораторного эксперимента, который проводит Школа инженерного предпринимательства, сообщает официальный портал ВУЗа. В течение месяца студенты ТПУ, московской Высшей школы экономики и Самарского университета принимали участие в моделировании различных экономических ситуаций, реакция на которые фиксировалась учеными. Результаты эксперимента лягут в основу исследований поведения коллективов и отдельных личностей в реальных экономических ситуациях.







«Участникам эксперимента предлагается сыграть в игру, в процессе которой они принимают те или иные экономические решения. Обычно игры проводятся за денежное или призовое вознаграждения, чтобы создать у участников стимул проявлять инициативу. Классический пример такого эксперимента — игра про общественное благо. Каждому игроку в начале выдается некоторая сумма условных денежных единиц, часть из которых он может пожертвовать на общественное благо. И перед игроком всегда встает дилемма: сколько пожертвовать на общее дело, и пожертвовать ли вообще? По итогам игры исследователи анализируют действия игроков и делают выводы о причинах их поведения», — объясняют организаторы.