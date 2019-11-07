В Томске из-за шествия коммунистов изменится движение общественного транспорта

7 ноября с 10.55 до 11.50 на время проведения праздничного шествия, посвященного 102-й годовщине Великой Октябрьской революции, изменится схема движения общественного транспорта. Организаторами шествия выступают члены томского отделения КПРФ.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в указанный период будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 2 и 4. Троллейбусы маршрута № 1 будут курсировать по схеме: Приборный завод – пр. Комсомольский – Томск-I; маршрута № 3: ОКБ – пр. Комсомольский – Томск-I; № 6: мкр. Радужный – ул. 79-й Гв. Дивизии – пр. Комсомольский – Томск-I, и маршрута № 7: Приборный завод – Томск-I.





Изменение схемы движения коснется и автобусных маршрутов. Схему следования автобусов можно посмотреть тут.