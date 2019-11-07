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07 ноября,
2019
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В Томске из-за шествия коммунистов изменится движение общественного транспорта

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

7 ноября с 10.55 до 11.50 на время проведения праздничного шествия, посвященного 102-й годовщине Великой Октябрьской революции, изменится схема движения общественного транспорта.  Организаторами шествия выступают члены томского отделения КПРФ.

В Томске из-за шествия коммунистов изменится движение общественного транспорта

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в указанный период  будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 2 и 4. Троллейбусы маршрута № 1 будут курсировать по схеме: Приборный завод – пр. Комсомольский – Томск-I; маршрута № 3: ОКБ – пр. Комсомольский – Томск-I; № 6: мкр. Радужный – ул. 79-й Гв. Дивизии – пр. Комсомольский – Томск-I, и маршрута № 7: Приборный завод – Томск-I.


Изменение схемы движения коснется и автобусных маршрутов. Схему следования автобусов можно посмотреть тут.

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