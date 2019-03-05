В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки

Новости

В пятиэтажном жилом доме по адресу Вершинина, 18 обрушилась крыша. Жильцы говорят, что причина обрушения — скопившийся снег. За всю зиму управляющая компания его убирала всего лишь раз.

По словам жителей, обрушение произошло в десятом часу вечера.

«Целый день был какой-то шум. Какие-то удары. Я сначала подумала, что это соседи, которые ремонт делают, дверь разбирают. А вечером крыша и рухнула. Меня всю трясло и колотило, давление аппарат не показывал, настолько подскочило. В результате у меня в потолке дыра и труба торчит», — рассказала ТВ2 жительница дома Галина Юрьева.

Как отмечают жильцы, из-за обрушения были повреждены коммуникации. Затопило квартиры во втором подъезде, первый — не пострадал. По информации пресс-службы регионального МЧС, частичное обрушение стропильной части кровли в результате снеговой нагрузки произошло на общей площади в 200 кв.м. Повреждений в квартирах не обнаружено.

«У нас главная претензия к управляющей компании. Они нам в квитанциях плату за вывоз и уборку снега выставляют, но с осени снег с крыши не убирали ни разу. А вы сами прекрасно знаете, сколько его нападало. Наш дом — хрущевка 60-х годов. Вот крыша и не выдержала», — говорит ТВ2 другой житель дома Роман.