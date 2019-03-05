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05 марта,
2019
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Новости

В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В пятиэтажном жилом доме по адресу Вершинина, 18 обрушилась крыша. Жильцы говорят, что причина обрушения — скопившийся снег. За всю зиму управляющая компания его убирала всего лишь раз.

В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки

По словам жителей, обрушение произошло в десятом часу вечера. 


«Целый день был какой-то шум. Какие-то удары. Я сначала подумала, что это соседи, которые ремонт делают, дверь разбирают. А вечером крыша и рухнула. Меня всю трясло и колотило, давление аппарат не показывал, настолько подскочило. В результате у меня в потолке дыра и труба торчит», — рассказала ТВ2 жительница дома Галина Юрьева.  

В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки

Как отмечают жильцы, из-за обрушения были повреждены коммуникации. Затопило квартиры во втором подъезде, первый — не пострадал. По информации пресс-службы регионального МЧС, частичное обрушение стропильной части кровли в результате снеговой нагрузки произошло на общей площади в 200 кв.м. Повреждений в квартирах не обнаружено.

«У нас главная претензия к управляющей компании. Они нам в квитанциях плату за вывоз и уборку снега выставляют, но с осени снег с крыши не убирали ни разу. А вы сами прекрасно знаете, сколько его нападало. Наш дом — хрущевка 60-х годов. Вот крыша и не выдержала», — говорит ТВ2 другой житель дома Роман.

В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки

Сейчас территория дома оцеплена. На месте дежурят сотрудники МЧС, поисково-спасательных служб. Также на месте присутствуют сотрудники мэрии города и глава района Валентина Денисович. 


«Сегодня отопление запустили. Прорыв горячей воды устранили, завтра приступим к разбору. Сегодня люди могут переночевать здесь», — рассказал ТВ2 заместитель главы администрации Кировского района Константин Потарский.

В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
В Томске из-за плохой уборки снега рухнула крыша жилой пятиэтажки
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