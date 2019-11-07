Добрые новости
07 ноября,
2019
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Новости

В Томске ищут девочку, которая ушла из детдома и не вернулась

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следователи ищут несовершеннолетнюю девочку Алину Фатееву 2002 года рождения, которая ушла из детского дома и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Здание детского дома № 4
Здание детского дома № 4

«Разыскивается несовершеннолетняя Фатеева Алина Сергеевна, 29.11.2002 года рождения, которая 4 ноября около 20.00 ушла гулять из детского дома № 4 (ЦВСНОБПР) по улице Тверская, 74/1 и до настоящего времени не вернулась. Склона к бродяжничеству», — говорится в сообщении.


Приметы: худощавое телосложение, волосы темные, рост около 170 сантиметров. Имеет на теле множество татуировок.


Особые приметы: татуировка на правом колене, пирсинг в носу, татуировка в виде розы над левой бровью, татуировка в виде «переплетенных линий» под правым глазом.


Была одета в пуховик черного цвета длиной до колен с капюшоном, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета. При себе имела рюкзак коричневого цвета и телефон черного цвета.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алины Фатеевой, просят обращаться в следственное управление СК по телефону 8-913-811-49-30.

Алина Фатеева
Алина Фатеева
Фото: пресс-служба областного СКР
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