В Томске ищут девочку, которая ушла из детдома и не вернулась

Следователи ищут несовершеннолетнюю девочку Алину Фатееву 2002 года рождения, которая ушла из детского дома и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

«Разыскивается несовершеннолетняя Фатеева Алина Сергеевна, 29.11.2002 года рождения, которая 4 ноября около 20.00 ушла гулять из детского дома № 4 (ЦВСНОБПР) по улице Тверская, 74/1 и до настоящего времени не вернулась. Склона к бродяжничеству», — говорится в сообщении.





Приметы: худощавое телосложение, волосы темные, рост около 170 сантиметров. Имеет на теле множество татуировок.





Особые приметы: татуировка на правом колене, пирсинг в носу, татуировка в виде розы над левой бровью, татуировка в виде «переплетенных линий» под правым глазом.





Была одета в пуховик черного цвета длиной до колен с капюшоном, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета. При себе имела рюкзак коричневого цвета и телефон черного цвета.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алины Фатеевой, просят обращаться в следственное управление СК по телефону 8-913-811-49-30.