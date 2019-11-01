В Томске иномарка врезалась в толпу пешеходов. Погибла женщина
Тройное ДТП произошло в Томске. Женщина погибла, пять человек госпитализированы.
По информации областного УМВД, ДТП произошло 1 ноября около десяти утра на проспекте Фрунзе, 120. Автомобиль Renault Logan под управлением 55-летнего водителя выехал на тротуар, врезался в опору ЛЭП. После чего продолжил движение и наехал на трех пешеходов и припаркованный автомобиль Ssang Yong. От удара автомобиль Ssang Yong начал движение и, выехав на проезжую часть, столкнулся с автобусом ПАЗ.
В момент происшествия в автобусе находилось около 15 пассажиров. На месте ДТП никто из них за медицинской помощью не обратился.
В результате наезда женщина-пешеход 1954 года рождения погибла на месте происшествия. По информации облздрава, четыре человека, в том числе 17-летний подросток, были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи, один пострадавший — в клиники СибГМУ.
Всего на месте ДТП работали четыре бригады «скорой», в том числе одна реанимационная.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Требуется помощь очевидцев данного происшествия, телефон: 8 (3822) 66-44-22, 794-715.
Момент ДТП попал на видео:
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