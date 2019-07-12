В Томске идут съемки фильма с интригующим названием «Улица имени...» (имени кого улица - пока держится в тайне. Авторы проекта искренне надеются, что снимают комедию.



В создании проекта задействованы киноартель «ТрансСиб» , которая известна томичам по художественному фильму «Вера», а также кинокомпания «WhiteRaven» (х/ф «Тонкий человек»).





Автор сценария и режиссер – Егоров Денис, оператор-постановщик – Александр Нерадовский, технический продюсер – Равиль Давлятшин, оператор – Евгений Зимин, художник-постановщик – Катерина Легушева. В ролях задействованы актеры томских и северских театров.