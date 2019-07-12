Добрые новости
12 июля,
2019
1
фото
Новости

В Томске идут съемки фильма с интригующим названием «Улица имени ...»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске идут съемки фильма с интригующим названием «Улица имени...» (имени кого улица - пока держится в тайне. Авторы проекта искренне надеются, что снимают комедию.

В создании проекта задействованы киноартель «ТрансСиб» , которая известна томичам по художественному фильму «Вера», а также кинокомпания «WhiteRaven» (х/ф «Тонкий человек»). 


Автор сценария и режиссер – Егоров Денис, оператор-постановщик – Александр Нерадовский, технический продюсер – Равиль Давлятшин, оператор – Евгений Зимин, художник-постановщик – Катерина Легушева. В ролях задействованы актеры томских и северских театров.

О всех этапах съемок ребята рассказывают в своей группе во "ВКонтакте". Первый фильм Александра Нерадовского "Вера" прошёл конкурсный отбор и стал участником фестиваля современного российского кино "Горький fest". Фильм вошёл в конкурсную программу полнометражных художественных фильмов.

В Томске идут съемки фильма с интригующим названием «Улица имени ...»
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.