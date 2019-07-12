В Томске идут съемки фильма с интригующим названием «Улица имени ...»
В Томске идут съемки фильма с интригующим названием «Улица имени...» (имени кого улица - пока держится в тайне. Авторы проекта искренне надеются, что снимают комедию.
В создании проекта задействованы киноартель «ТрансСиб» , которая известна томичам по художественному фильму «Вера», а также кинокомпания «WhiteRaven» (х/ф «Тонкий человек»).
Автор сценария и режиссер – Егоров Денис, оператор-постановщик – Александр Нерадовский, технический продюсер – Равиль Давлятшин, оператор – Евгений Зимин, художник-постановщик – Катерина Легушева. В ролях задействованы актеры томских и северских театров.
О всех этапах съемок ребята рассказывают в своей группе во "ВКонтакте". Первый фильм Александра Нерадовского "Вера" прошёл конкурсный отбор и стал участником фестиваля современного российского кино "Горький fest". Фильм вошёл в конкурсную программу полнометражных художественных фильмов.
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