В Томске идет регистрация на «Мохнатый кросс»

Забег пройдет в воскресенье, 24 февраля. Однако регистрация заканчивается уже 20 февраля.





«Мохнатый кросс» — это благотворительный забег с собаками, поэтому регистрация платная. Все собранные средства пойдут на помощь животным-подопечным зоозащитной организации «Содружество» и содержание пункта передержки. Зарегистрироваться на «Мохнатый кросс» можно через кнопку «регистрация» в группе мероприятия.





«Благотворительный взнос за участие в забеге составляет 150 рублей и более по вашему желанию. Взнос за участие в забеге для кураторов, бегущих с собаками, которые ищут дом, составляет 100 рублей и более по желанию (пожалуйста, не забудьте написать, что вы куратор и ваш подопечный ищет хозяина). Пожертвование «помогу, но не побегу» также переводится на карту, не забудьте сообщить, что вы не побежите. Взнос за участие в забеге составляет 150 рублей и более по вашему желанию», — сообщают организаторы.





Нынешний забег впервые пройдет в Михайловской роще из-за строительных работ на территории стадиона «Политехник», где традиционно проходил забег. Участники смогут пробежать две дистанции — 1 и 3 километра. На финише всех ждет горячий чай с печеньем.





Более подробную информацию о мероприятии и регистрации можно получить в официальной группе «Мохнатого кросса».



