Добрые новости
27 июля,
2019
12
фото
Новости

В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске на фестивале молодого искусства «Вокруг_4.0» местная арт-группа «Сну-Сну» представила публике перформанс «Последний смех без причины». 

В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»

Каждый ответственный гражданин видит, что жить становится веселее и смешнее, – рассказал руководитель творческой группы Александр Колпаков. – С каждым годом смеха все больше и больше. И меня настораживает, что люди смеются над неопределенными темами. Это плохо и может привести к необратимым последствиям. И для установления порядка мы должны не как попало смеяться, а под маршевый барабан. И сегодня мы будем готовить россиян смеяться там, где нужно, над тем, чем нужно, и в том ритме, в котором нужно важным людям нашей страны.

– Вы сами будете смеяться?

– Нет, мы будем играть, а люди будут смеяться под барабаны. Нам-то что, что тут веселого? У нас работа такая.

Томская арт-группа «Сну-сну» дала возможность посмеяться томичам «правильно».

Иван Легушев – участник перформанса, последние десять лет он играет на барабанах в Томске. 

Людям нужно задать ритм, а в нашем современном обществе, чтобы смеяться, и подавно нужен ритм, – отметил барабанщик.

В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»
В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»

Это далеко не первый перформанс «Сну-Сну» в Томске. В прошлом году томская арт-группа представила публике авторскую коллекцию смирительных рубашек.


После объявления о блокировке Telegram участники арт-группы катали «ком надзора», в разгар дебатов о строительстве часовни на Ново-Соборной площади устраивали там «чесовню», а также организовывали в Томске «забег Саакашвили».


Читайте также:


Мертвый голубь как произведение искусства. Выставка в ТГУ

Искусство закопали на арт-фестивале «мУкА»

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.