В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»

В Томске на фестивале молодого искусства «Вокруг_4.0» местная арт-группа «Сну-Сну» представила публике перформанс «Последний смех без причины».

Каждый ответственный гражданин видит, что жить становится веселее и смешнее, – рассказал руководитель творческой группы Александр Колпаков. – С каждым годом смеха все больше и больше. И меня настораживает, что люди смеются над неопределенными темами. Это плохо и может привести к необратимым последствиям. И для установления порядка мы должны не как попало смеяться, а под маршевый барабан. И сегодня мы будем готовить россиян смеяться там, где нужно, над тем, чем нужно, и в том ритме, в котором нужно важным людям нашей страны.

– Нет, мы будем играть, а люди будут смеяться под барабаны. Нам-то что, что тут веселого? У нас работа такая.

– Вы сами будете смеяться?

Иван Легушев – участник перформанса, последние десять лет он играет на барабанах в Томске.

Людям нужно задать ритм, а в нашем современном обществе, чтобы смеяться, и подавно нужен ритм, – отметил барабанщик.

Это далеко не первый перформанс «Сну-Сну» в Томске. В прошлом году томская арт-группа представила публике авторскую коллекцию смирительных рубашек.



После объявления о блокировке Telegram участники арт-группы катали «ком надзора», в разгар дебатов о строительстве часовни на Ново-Соборной площади устраивали там «чесовню», а также организовывали в Томске «забег Саакашвили».





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