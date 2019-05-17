В Томске горит второй деревянный дом в течение дня. Видео

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Двухэтажный расселенный деревянный дом горит по адресу Сибирская, 82. По словам очевидцев, на месте работают пожарные, движение в районе пожара затруднено.

Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

«Горит нежилое деревянное здание, площадь пожара — 200 метров. Пожарные работают на месте», — рассказали в МЧС.

Данный дом не входит в список-701, то есть не подлежит сохранению, и является аварийным.



По данным мэрии, в феврале этот дом попал в проект по развитию застроенной территории. В рамках проекта планировалось найти инвестора, который снес бы дом и построил бы на данной территории что-то новое. Начальная цена аукциона составляла 1,5 млн рублей. Аукцион должен был пройти 15 мая, однако не состоялся из-за отсутствия заявок.



Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте