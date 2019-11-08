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08 ноября,
2019
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В Томске горит многоквартирный дом на Ивана Черных

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске загорелся многоквартирный дом на улице Ивана Черных, 66. Возгорание произошло сегодня около 12 часов дня, сообщают в МЧС по региону. 


Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, из них 15 детей. По словам очевидцев, загорелась квартира на 16 этаже. Со второго по 16 этаж было сильное задымление. Сотрудники МЧС спасали людей по автолестницам. 


«В 11:13 ранг пожара № 2, по прибытию к месту первого пожарного подразделения ПСЧ-5 ФГКУ «5 ОФПС по ТО» открытое горение на 16-м этаже здания. Проводится эвакуация. 11:25 ранг пожара № 3», — сообщили в МЧС.


Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Было задействовано 40 человек и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.

В Томске горит многоквартирный дом на Ивана Черных
Фото: Регион 70
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