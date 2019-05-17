В Томске горит деревянный дом на Белинского. Видео
В Томске горит двухэтажный деревянный жилой дом, расположенный по адресу Белинского, 82. Об этом ТВ2 рассказал очевидец.
«Горит деревянный дом напротив отделения Росбанка», — рассказали очевидцы пожара ТВ2. Получить комментарии от представителей МЧС ТВ2 пока не удалось.
По словам людей, наблюдающих за пожаром, сначала загорелись заброшенные хозяйственные постройки, а затем огонь перекинулся на дом.
Дом на Белинского, 82 находится в списке-701 (перечень томских деревянных зданий, подлежащих сохранению), считается объектом фоновой застройки.
Пожар перекинулся с дома по Белинского, 82 на деревянный дом по Студенческой, 29. Пожарные ведут борьбу с огнем.
По словам пресс-службы областного МЧС, предварительная площадь пожара — 200 метров.
«Горит крыша. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших на данный момент нет», — сказали в МЧС.
UPD: Пожар локализовали в 15.25, ликвидировали — в 16.04. Задействовано при пожаре было 8 единиц техники и 35 человек.
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