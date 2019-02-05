В Томске горел цех производителя бутербродов «Смайк»

Пожар произошел в здании, где располагается пищевое производство «Смайк» и овощехранилище. Тушили возгорание 40 человек в течение почти четырех часов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу улица Березовая, 2/1 в Томске поступило во вторник в 03.53 ночи. На первом этаже находилось овощехранилище, второй этаж использовался под офисные помещения.





«На момент прибытия первого подразделения горели второй этаж и крыша здания, существовала угроза распространения огня на соседние строения. В результате обгорели стены внутри и снаружи на втором этаже, обгорела деревянная обрешетка крыши. Площадь пожара составила 300 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.





Причина пожара устанавливается. Потушено возгорание было в 07:53. В ликвидации пожара было задействовано 10 единиц техники, 40 человек.





По словам очевидцев, пожар произошел на территории, которая принадлежит пищевому предприятию «Смайк». Под брендом «Смайк», как отмечается на сайте компании, ежедневно выпускается более 10 тысяч бутербродов в день.