В Томске газелист остановил сорвавшийся с места грузовой прицеп

В Томске водитель ГАЗели остановил сорвавшийся с места прицеп грузовой фуры. ДТП произошло на улице Смирнова, напротив воспитательной колонии № 2.

Водитель на ГАЗели спас множество машин и людей, которые могли пострадать, — пишут в сообществе «Регион-70» . — Прицеп сорвался с места и стремительно начал набирать скорость. Водитель ГАЗели молодец, не дал пострадать другим. Как говорится, подставил «плечо». Смирнова, напротив женской колонии, выезд и въезд затруднен.

В комментариях к посту очевидцы происшествия пишут, что прицеп стоял «без откатников и на одной опоре». Многие из оставивших сообщения требуют запретить оставлять прицепы на дороге.

По информации регионального УМВД происшествие произошло около 16 часов 00 минут на улице Смирнова, 50.











«По предварительным данным, неустановленный водитель оставил прицеп марки Schmitz на проезжей части, не приняв меры к исключению самопроизвольного движения. В результате чего прицеп покатился под уклон проезжей части и совершил наезд на стоящий у края автомобиль ГАЗель. В результате происшествия люди не пострадали».



На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства выясняются.

