В Томске ежегодно находят сотни бесхозных коммуникаций

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Около 2 тысяч бесхозных объектов коммуникаций обнаружили в Томске за последние десять лет. Ранее жители ряда микрорайонов жаловались на коммунальные аварии, которые происходили на таких объектах.

Фото: ОНФ

«Ежегодно мы выявляем около 200 бесхозных объектов разной величины. Это канализационно-насосные станции (КНС), водопроводы и многое другое. За десять лет получается около 2 тысяч, — рассказал на заседании комитета городского хозяйства заммэра Владимир Брюханцев. — Мы их паспортизируем, регистрируем как бесхозные. Затем ждем год, и если никто не заявил себя как собственника, то оформляем в муниципальную собственность. Затем по техсвязи, если она есть, объект передается ресурсоснабжающей организации».

Брюханцев уточнил, что это касается только тех объектов, которые обеспечивают ресурсами население. Ранее активисты Общероссийского народного фронта направили в департамент городского хозяйства Томска обращение с просьбой разработать дорожную карту по реконструкции систем канализации в микрорайонах Весенний, Школьный, Прибрежный и Зазеркалье. Часть этих объектов бесхозные, и довольно часто там происходят аварии.