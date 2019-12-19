В Томске ежегодно находят сотни бесхозных коммуникаций

Около 2 тысяч бесхозных объектов коммуникаций обнаружили в Томске за последние десять лет. Ранее жители ряда микрорайонов жаловались на коммунальные аварии, которые происходили на таких объектах.
«Ежегодно мы выявляем около 200 бесхозных объектов разной величины. Это канализационно-насосные станции (КНС), водопроводы и многое другое. За десять лет получается около 2 тысяч, — рассказал на заседании комитета городского хозяйства заммэра Владимир Брюханцев. — Мы их паспортизируем, регистрируем как бесхозные. Затем ждем год, и если никто не заявил себя как собственника, то оформляем в муниципальную собственность. Затем по техсвязи, если она есть, объект передается ресурсоснабжающей организации».
Брюханцев уточнил, что это касается только тех объектов, которые обеспечивают ресурсами население. Ранее активисты Общероссийского народного фронта направили в департамент городского хозяйства Томска обращение с просьбой разработать дорожную карту по реконструкции систем канализации в микрорайонах Весенний, Школьный, Прибрежный и Зазеркалье. Часть этих объектов бесхозные, и довольно часто там происходят аварии.
Так, в мае в микрорайоне Весенний вышла из строя канализационная насосная станция в переулке Нижнем, люки переполнились, все нечистоты потекли во дворы близлежащих домов. На устранение аварии понадобилось больше месяца. После обращения в мэрию Томска аварийные бригады заменили канализационный насос. Однако канализационной насосной станции необходима комплексная реконструкция, установка вентиляции, замена электрики и системы отопления. А чтобы насосная станция функционировала в полную силу, ее должна обслуживать специализированная ресурсоснабжающая организация. Но так как объект неисправный, на постоянное обслуживание его никто не взял. Строила канализационную линию в переулке Нижнем компания «Демос».
Жители микрорайона Прибрежный также жаловались на неприятный запах и антисанитарию. В микрорайоне КНС построил застройщик, но в собственность городу не передал. Ранее ее обслуживанием занималось ТСЖ, а сейчас это бесхозный объект, который также нуждается в ремонте: на станции нужно менять оба агрегата, электрическое оборудование и многое другое.
В бюджете Томска расходы на работы на этих бесхозных объектах не заложены.