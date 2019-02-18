В Томске директор стройфирмы пойдет под суд за обман дольщиков на 18 млн рублей

По версии следствия с 14 апреля 2014 года по 22 июня 2015 года обвиняемый, будучи директором строительной организации, под предлогом строительства многоквартирного жилого дома в Советском районе Томска заключал договоры долевого участия в строительстве дома. При этом, разрешительной документации на строительство у него не было. Общая сумма денежных средств, похищенных им у 14 потерпевших, составила 18,8 млн. рублей.





Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах», максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.





Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Ленинский суд.





По данным ТВ2, речь идет о строительстве дома по улице Красноармейской, 7. Застройщиком выступала — «Компания «Аспект». По условиям, застройщик должен был сдать дом в третьем квартале 2015 года, затем — в первом квартале 2016-го, первом полугодии 2016-го, первом квартале 2017 года, однако строительные работы так и не начались.