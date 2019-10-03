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03 октября,
2019
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Новости

В Томске депутаты поддержали ограничения продажи алкоголя в жилых домах

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Депутаты Законодательной Думы поддержали федеральный законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах. Об этом сообщается на сайте облдумы.


В сентябре этого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов, с залами обслуживания площадью меньше 20 квадратных метров. Помимо этого регионам планируется предоставить право устанавливать собственные дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на продажу спиртного в заведениях, которые в народе чаще называют «наливайками».

В Томске депутаты поддержали ограничения продажи алкоголя в жилых домах

«В Томской области продажа алкоголя ночью в магазинах ограничена, но некоторые предприниматели научились обходить этот запрет. Маленькие магазинчики превращаются в так называемые рестораны, кафе и бары, которые могут работать круглосуточно, по сути же, они являются точками по продаже алкоголя, — сказал депутат Владимир Резников. — Предложенный законопроект предлагает предоставить региональным властям право на введение ограничений, но я считаю, что эта норма должна быть принята на самом высшем - федеральном уровне».


В свою очередь, Олег Правдин добавил, что проблема с продажей алкогольной продукции в жилых домах назрела давно.


«Депутаты постоянно получают огромное количество жалоб от граждан на подобные соседствующие заведения. Данный закон необходимо принять как можно скорее», — отметил Олег Правдин.


Добавляется, что депутаты еще 41 субъекта федерации высказались в поддержку этой законодательной инициативы, признали ее необходимой, актуальной и целесообразной.

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