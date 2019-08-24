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24 августа,
2019
Новости

В Томске частично перекроют движение на выходных

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Участок улицы Алексея Беленца от проспекта Ленина до улицы Источной и участок Елизаровых от кольца на Фрунзе в сторону улицы Балтийской перекроют на выходные. Об этом сообщили в администрации Томска. В связи с этим автобусы маршрута № 29 будут следовать по измененной схеме. 


«С 21 часа 23 августа до 6 часов 25 августа автобусы маршрута № 29 из-за проведения ресурсоснабжающей организацией работ по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 2н будут следовать по другой схеме», — говорится в сообщении мэрии.


От площади Ленина к улице Учебной автобусы будут ехать по проспекту Ленина до площади Ново-Соборной, поворачивать на Московский тракт, а далее двигаться по маршруту. В обратном направлении автобус № 29 будет двигаться по аналогичной схеме.


По этой же причине будет затруднено движение автомобилей по улице Алексея Беленца на участке от проспекта Ленина до улицы Источной. 


С 21 часа 23 августа до 6 часов 25 августа движение автомобилей ограничат по улице Елизаровых на участке от кольцевого пересечения проспекта Фрунзе и улицы Елизаровых в сторону улицы Балтийской. Здесь также будут работать теплоэнергетики. 


Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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