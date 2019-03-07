В Томске бывшего пристава будут судить за присвоение 106 тысяч рублей должника

В Томске бывшего судебного пристава будут судить за присвоение чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемая получила от должника 106 тысяч рублей. Эти деньги пристав присвоила себе, а в документах указала, что получила 2 рубля 32 копейки. Эту сумму обвиняемая и внесла на депот





Свою вину бывшая сотрудница УФССП не признала. Дело направлено в Октябрьский районный суд, в случае обвинительного приговора ей грозит до шести лет лишения свободы и денежный штраф.