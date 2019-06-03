В Томске бухгалтер ТСЖ пять лет похищала коммунальные платежи жильцов

В Томске бухгалтер ТСЖ пять лет похищала деньги, идущие на уплату коммунальных платежей. За это время ей удалось присвоить около четырех миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП,

Суд приговорил мошенницу к условному сроку и возвращению ТСЖ присвоенной суммы. Наказание также предусматривало арест автомобиля томички. Однако она проигнорировала требование суда и получила штраф, но возвращать похищенные деньги не начала.





Пристав несколько раз приезжала к дому должницы, но подлежащее аресту авто застать не удавалось. Тогда пристав договорилась с представителем ТСЖ, что он сообщит ей, как только искомая машина появится во дворе.