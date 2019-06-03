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03 июня,
2019
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В Томске бухгалтер ТСЖ пять лет похищала коммунальные платежи жильцов

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

В Томске бухгалтер ТСЖ пять лет похищала деньги, идущие на уплату коммунальных платежей. За это время ей удалось присвоить около четырех миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП, 

В Томске бухгалтер ТСЖ пять лет похищала коммунальные платежи жильцов

Суд приговорил мошенницу к условному сроку и возвращению ТСЖ присвоенной суммы. Наказание также предусматривало арест автомобиля томички. Однако она проигнорировала требование суда и получила штраф, но возвращать похищенные деньги не начала.


Пристав несколько раз приезжала к дому должницы, но подлежащее аресту авто застать не удавалось. Тогда пристав договорилась с представителем ТСЖ, что он сообщит ей, как только искомая машина появится во дворе.

В итоге через несколько дней представитель ТСЖ сообщил, что автомобиль находится под окном должницы, — говорится в сообщении УФССП. — Незамедлительно пристав выехала на адрес и наложила на машину арест, после чего иномарка была доставлена на специализированную стоянку УФССП. После проведения оценки имущество будет передано на реализацию.

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