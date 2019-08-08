В Томске будут судить восьмерых членов ОПГ, «обналичивших» более 700 млн рублей

Пятерых томичей и трех жителей других регионов будут судить по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии обвинения, за семь лет члены ОПГ «обналичили» более 700 млн рублей.

Следствие считает, что обвиняемые занимались незаконной деятельностью с 2011 по 2018 год. Руководил ОПГ адвокат, а выводить деньги из легального оборота преступникам помогали более 15 организаций и несколько физлиц.





Двое из восьмерых фигурантов признали вину в инкриминируемых преступлениях. В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.