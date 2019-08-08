Добрые новости
08 августа,
2019
1
фото
Новости

В Томске будут судить восьмерых членов ОПГ, «обналичивших» более 700 млн рублей

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Пятерых томичей и трех жителей других регионов будут судить по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии обвинения, за семь лет члены ОПГ «обналичили» более 700 млн рублей. 

В Томске будут судить восьмерых членов ОПГ, «обналичивших» более 700 млн рублей

Следствие считает, что обвиняемые занимались незаконной деятельностью с 2011 по 2018 год. Руководил ОПГ адвокат, а выводить деньги из легального оборота преступникам помогали более 15 организаций и несколько физлиц. 


Двое из восьмерых фигурантов признали вину в инкриминируемых преступлениях. В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.