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15 июня,
2019
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В Томске банки собирают лица и голоса клиентов в 43 офисах

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Жители Томской области могут пройти процедуру первичной биометрической идентификации в 43 офисах, сообщает пресс-служба ЦБ.


Банк России год назад разработал Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет открывать вклады, брать кредиты и переводить деньги удаленно, с помощью удаленной биометрической идентификации. В офисе банка можно зарегистрировать изображение лица и запись голоса, чтобы в дальнейшем получать услуги дистанционно в любом банке.


Чтобы зарегистрироваться в системе, человеку нужно один раз прийти лично в офис одного из уполномоченных банков. Актуальный список офисов можно найти на сайте Банка России.

Банковские офисы в Томске, где можно сдать биометрию
Банковские офисы в Томске, где можно сдать биометрию

«В банке уполномоченный сотрудник осуществляет сбор биометрических данных, они попадают в ЕБС. Ни один из банков, который участвует в предоставлении механизма удаленной идентификации, не получает эти данные. При идентификации гражданина через систему банк узнает лишь степень соответствия гражданина тем самым биометрическим данным, которые он изначально сдал в одном из отделений», – пояснил начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.


Как отметил директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров, передача данных защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств.

В системе предусмотрено несколько уровней безопасности: логин и пароль, потом проверяются лицо и голос. Система использует их вместе, а также определяет, что услугу пытается получить живой человек, а не фотография и запись голоса, — отметил Иван Беров.

После первичной идентификации любой банк сможет дистанционно определять личность человека.

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