В Томске банки собирают лица и голоса клиентов в 43 офисах

Жители Томской области могут пройти процедуру первичной биометрической идентификации в 43 офисах, сообщает пресс-служба ЦБ.
Банк России год назад разработал Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет открывать вклады, брать кредиты и переводить деньги удаленно, с помощью удаленной биометрической идентификации. В офисе банка можно зарегистрировать изображение лица и запись голоса, чтобы в дальнейшем получать услуги дистанционно в любом банке.
Чтобы зарегистрироваться в системе, человеку нужно один раз прийти лично в офис одного из уполномоченных банков. Актуальный список офисов можно найти на сайте Банка России.
Банковские офисы в Томске, где можно сдать биометрию
«В банке уполномоченный сотрудник осуществляет сбор биометрических данных, они попадают в ЕБС. Ни один из банков, который участвует в предоставлении механизма удаленной идентификации, не получает эти данные. При идентификации гражданина через систему банк узнает лишь степень соответствия гражданина тем самым биометрическим данным, которые он изначально сдал в одном из отделений», – пояснил начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.
Как отметил директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров, передача данных защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств.
В системе предусмотрено несколько уровней безопасности: логин и пароль, потом проверяются лицо и голос. Система использует их вместе, а также определяет, что услугу пытается получить живой человек, а не фотография и запись голоса, — отметил Иван Беров.
После первичной идентификации любой банк сможет дистанционно определять личность человека.