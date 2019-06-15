В Томске банки собирают лица и голоса клиентов в 43 офисах

Жители Томской области могут пройти процедуру первичной биометрической идентификации в 43 офисах, сообщает пресс-служба ЦБ.





Банк России год назад разработал Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет открывать вклады, брать кредиты и переводить деньги удаленно, с помощью удаленной биометрической идентификации. В офисе банка можно зарегистрировать изображение лица и запись голоса, чтобы в дальнейшем получать услуги дистанционно в любом банке.





Чтобы зарегистрироваться в системе, человеку нужно один раз прийти лично в офис одного из уполномоченных банков. Актуальный список офисов можно найти на сайте Банка России.