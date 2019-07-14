В Томске 24 улицы останутся без холодной воды на день

15 июля «Томскводоканал» включит в систему водоснабжения Ленинского района участок новой водопроводной линии по улице Говорова. Об этом сообщается на сайте компании. Поэтому холодную воду в домах на 24 улицах Томска отключат с 9.30 до 23.45.

Холодная вода будет отсутствовать на улицах: Каменская, Васюганская, Бийская, Нарымская, Барнаульская, Стрелочная, Смирнова, Молодежная, Фестивальная, Ватутина, Макарова, Братская, Волжская, Витимская, Костромская.





Воды не будет в домах в переулках Морском и Ново-Чулымском; по Барнаульскому и Вилюйскому проездах, на улице Говорова, 70, 76, 76/1, 76а, 78, 86; Смирнова, 2, 6, 8, 10, 12, 16, 1, 1г, 1а, 1ж, 1/7; Старо-Деповской, 55; Вилюйской от № 1 по № 38, а также 40а; и по 1-му Вилюйскому проезду, 4, 4а/1, 4б.





Компания «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.