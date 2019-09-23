Добрые новости
23 сентября,
2019
Новости

В Томске 24 сентября стартует отопительный сезон

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Отопительный сезон стартует в Томске 24 сентября, соответствующее распоряжение сегодня подписал заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев. 


В соответствии с распоряжением предприятиям-поставщикам тепловой энергии рекомендовано с 24 сентября начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии.

Отметим, перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. Управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей, которых в Томске почти 700 км.

Ожидается, что температура воздуха прогреется в квартирах томичей к ближайшей субботе.

Подключение объектов социальной сферы началось почти на три недели раньше. Сегодня отопление уже есть почти в 100 корпусах детских садов и в 21 школе. Часть образовательных учреждений приняла решение о включении отопления одновременно со всем городом.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.