В Томске 24 сентября стартует отопительный сезон

Отопительный сезон стартует в Томске 24 сентября, соответствующее распоряжение сегодня подписал заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.





В соответствии с распоряжением предприятиям-поставщикам тепловой энергии рекомендовано с 24 сентября начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии.



Отметим, перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. Управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей, которых в Томске почти 700 км.



Ожидается, что температура воздуха прогреется в квартирах томичей к ближайшей субботе.



Подключение объектов социальной сферы началось почти на три недели раньше. Сегодня отопление уже есть почти в 100 корпусах детских садов и в 21 школе. Часть образовательных учреждений приняла решение о включении отопления одновременно со всем городом.

