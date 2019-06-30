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В Томске 18 улиц останутся без холодной воды на день
1 час назад
1 июля специалисты «Томскводоканала» будут проводить ремонтные работы в Ленинском районе. Они заменят запорную арматуру на участке водопровода по ул. 5 Армии. Поэтому холодную воду в домах на 18 улицах Томска отключат с 9.30 до 23.00. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
С полным списком адресов домов, где не будет холодной воды, вы можете ознакомиться здесь.
Компания «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
«Томскводоканал» является поставщиком холодного водоснабжения и водоотведения. Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать АО «Томск РТС» - по телефону диспетчерской службы (3822) 73-85-78.
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