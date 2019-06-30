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30 июня,
2019
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В Томске 18 улиц останутся без холодной воды на день

ТВ2
ТВ2
1 час назад

1 июля специалисты «Томскводоканала» будут проводить ремонтные работы в Ленинском районе. Они заменят запорную арматуру на участке водопровода по ул. 5 Армии. Поэтому холодную воду в домах на 18 улицах Томска отключат с 9.30 до 23.00. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Томске 18 улиц останутся без холодной воды на день

С полным списком адресов домов, где не будет холодной воды,  вы можете ознакомиться здесь.


Компания «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.


«Томскводоканал» является поставщиком холодного  водоснабжения и водоотведения. Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать  АО «Томск РТС» - по телефону диспетчерской службы (3822) 73-85-78.

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