В «Томскавтотрансе» вновь задерживают зарплаты и компенсации по сокращению

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Сотрудники «Томскавтотранса» сообщили в редакцию ТВ2, что на предприятии задерживаются заработные платы. Так, часть сотрудников до сих пор не получила расчет за июнь.

«Сегодня 8 августа, зарплата за июнь до сих пор не выплачена, хотя должна была прийти 15 июля. Прогнозов никаких руководство не дает. Директор Сергей Световец сказал мне, что на следующей неделе закроют июньскую зарплату. А у нас по календарю на следующей неделе, 15 числа, уже должна выдаваться оплата за июль. Не получили зарплату ни диспетчерская служба, ни водители, ни бухгалтерия.

Получили только сотрудники умирающего автовокзала, и то потому, что у них наличка в руках, они привезли ведомость, пока себе не выбрали все, выручка вообще не инкассировалась, — рассказала руководитель профсоюзной организации сотрудников Наталья Голубева.

Она добавила, что несколько сотрудников «Томскавтотранса» обратились в трудовую инспекцию, а профсоюз направил обращение в ОНФ, где заверили, что передадут дело в Следственный комитет.

«Я после разговора с Юрием Баевым (глава регионального департамента транспорта и дорожной деятельности — прим. ред.) поняла, что ничего предпринимать он не собирается. Разговаривает надменно и грубо, считает, что это нормально, когда люди месяцами не получают зарплату», — говорит Наталья Голубева.

Фото: Юлия Корнева

Также председатель профсоюза рассказала, что некоторые сотрудники, которые попали под сокращение, не могут воспользоваться законным правом досрочного увольнения, не дожидаясь привычных двух месяцев, чтобы получить компенсационные выплаты.

«Сейчас у нас закрыта перевозочная деятельность, техники нет, водителей вынуждены сокращать. При этом людям отдали 17 июля уведомления о сокращении. 27 июля они решили воспользоваться своим правом о досрочном увольнении по сокращению. Есть статья в законе, что не обязательно сидеть два месяца и ты можешь подойти, написать заявление и тебе в любом случае выплачиваются все те же деньги. Только ты эти два месяца не выходишь на работу, не получаешь зарплату. Работники решили воспользоваться этим правом и обратились с заявлениями, на что им был дан ответ: «Ходите отмечайтесь с 8 до 17, у нас сейчас нет денег выплатить расчет, а в сентябре мы вам найдем деньги».

При этом человек, который по трудовому договору водитель, приходит, сидит в коридоре на стульчике, чтобы его видело руководство, не поставили прогул. Его не обеспечивают работой и в то же время не дают уволиться, — объясняет председатель профсоюза работников.

Она подчеркнула, что из «Томскавтотранса» продолжают увольняться сотрудники. Сейчас с предприятия уходят главный бухгалтер и руководитель службы эксплуатации. По словам Натальи Голубевой, это одни из последних опытных специалистов в сфере пассажироперевозок.

ТВ2 обратилось за комментарием к директору «Томскавтотранса» Сергею Световцу, который заверил, что в ближайшие дни долги по зарплате будут выплачены.

Основная часть у нас уже все получила, последние мы штришки доводим в общем-то. В ближайшие день-два мы закроем этот пробел. За июль дальше будем начинать платить, — сказал Сергей Световец.