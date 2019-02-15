В Томске задержали должника по алиментам, находившегося в федеральном розыске

В Томске судебный пристав задержал должника, находившегося в федеральном розыске. Как сообщает пресс-служба УФСПП, томич задолжал более 100 тысяч рублей на содержание двоих детей.

Ранее мужчина работал и платил алименты, но после увольнения перестал отвечать на звонки и появляться дома. В отделе судебных приставов на томича завели розыскное дело. По заявлению бывшей супруги он находился в федеральном розыске.





Пристав проверил возможные адреса местонахождения должника. В квартире родителей сотруднику УФССП сказали, что не видели сына с лета и переживают за него. Но на улице пристав увидел мужчину и понял, что перед ним искомый алиментщик.





В отделе задержанный мужчина объяснил, что неофициально работал и жил на стройке, а недавно переехал к матери. На телефонные звонки он не отвечал, потому что не берет трубку с незнакомых номеров. О том, что находится в розыске, он не знал.





Должник пообещал устроиться на работу официально и начать уплату алиментов. После заполнения необходимых документов мужчину передали сотрудникам полиции.