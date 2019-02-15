Добрые новости
15 февраля,
2019
1
фото
Новости

В Томске задержали должника по алиментам, находившегося в федеральном розыске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске судебный пристав задержал должника, находившегося в федеральном розыске. Как сообщает пресс-служба УФСПП, томич задолжал более 100 тысяч рублей на содержание двоих детей.

В Томске задержали должника по алиментам, находившегося в федеральном розыске

Ранее мужчина работал и платил алименты, но после увольнения перестал отвечать на звонки и появляться дома. В отделе судебных приставов на томича завели розыскное дело. По заявлению бывшей супруги он находился в федеральном розыске.


Пристав проверил возможные адреса местонахождения должника. В квартире родителей сотруднику УФССП сказали, что не видели сына с лета и переживают за него. Но на улице пристав увидел мужчину и понял, что перед ним искомый алиментщик.


В отделе задержанный мужчина объяснил, что неофициально работал и жил на стройке, а недавно переехал к матери. На телефонные звонки он не отвечал, потому что не берет трубку с незнакомых номеров. О том, что находится в розыске, он не знал.


Должник пообещал устроиться на работу официально и начать уплату алиментов. После заполнения необходимых документов мужчину передали сотрудникам полиции. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.