В «Томск САХ» готовы объявить забастовку

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В этом году в Томске произошла реорганизация УМП «Спецавтохозяйство». Предприятие поделили на две компании — коммерческую «Спецавтохозяйство» и бюджетную «Томск САХ». Одни зарабатывают деньги, другие живут за счет городского бюджета.

Евгений Якуба три месяца назад возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Томск САХ». До этого четыре года был директором «Спецавтохозяйства».

Нас разделили на два предприятия: выделили из «Спецавтохозяйства», так как оно теперь региональный оператор по ТКО (твердые отходы) и занимаются вывозом мусора. «Томск САХ» не зарабатывает деньги, мы занимаемся содержанием улиц города Томска и ремонтом за счет бюджетных средств, — отметил директор «Томск САХ» Евгений Якуба.

После переустройства предприятия сотрудники «Томск САХ» недовольны новыми условиями труда. Сегодня в актовом зале предприятия прошло общее собрание. Рабочие обсудили с руководством наболевшие вопросы: требовали повысить зарплату, создать профсоюз сотрудников и сместить с должности директора Евгения Якуба.

Сотрудники «Томск САХ» пожаловались на низкие зарплаты: от трех до 24 тысяч рублей в месяц. До изменении в предприятии за 180 часов рабочие получали свыше 30 тысяч рублей. Большинству сократили зарплату на 10-15 тысяч рублей и отправили в отпуск за свой счет. В актовом зале, который сдается творческим коллективам, не было свободного места, пришли даже те, кто сейчас находится в отпуске.

«Те, кто занимался вывозом мусора, так этим и занимаются. А «Томск САХ» по штату сократили, — рассказал бригадир Алексей Ефимов. —Работы там нет, некоторые протирают штаны на лавочках, многие потеряли в зарплате, в итоге получаем 25 тысяч. Раньше я получал около 50. Запчастей от машин нет, минимум машин выезжают в город на уборку. Половину коллектива отправили в отпуск без содержания. Самому надоело смотреть на разруху и развал».

«Томск САХ» создали для содержания и ремонта дорог Томска после победы «Спецавтохозяйства» в конкурсе на право быть региональным оператором. «Томск САХ» занимается обслуживанием дорог, светофоров и ливневок — всеми функциями кроме вывоза мусора. «Спецавтохозяйство» теперь занимается только сбором твердых коммунальных отходов.

«При переводе с одного предприятия на другое людям был выплачен расчет по заработной плате и отпускные, — рассказал директор «Томск САХ» Евгений Якуба. — При увольнении люди получили деньги. По документам мы приняли их на новое предприятие и предложили людям пойти в заслуженный отпуск без содержания. У всех разные зарплаты. Максимально мы постарались сохранить заработную плату, но произошло уменьшение. От двух до 15 тысяч сократилась зарплата на новом предприятии. В основном, пострадали руководители предприятия — заместители и начальники отделов. Зато мы планируем выплачивать материальную помощь сотрудникам в размере полутора оклада раз в год, но в данный момент это выплаты будущего. Люди получат эти выплаты либо в конце года, либо перед отпуском».

Евгений Якуба считает, что штат сотрудников сокращаться не будет. С двух предприятий, которые работают в одном здании, директор «Томск САХ» насчитал около 800 человек.

— Новую технику закупает через городской бюджет и штаб сотрудников увеличивается. Решили сделать реорганизацию, другой вопрос: хорошо или плохо — покажет время. Я считаю, мы найдем возможность договориться.

Директор «Томск САХ» отметил, что низкие зарплаты также обусловлены сбоями в программе.

— Мы перешли на 1С бухгалтерию, которой пользуются бюджетники, в этой программе мало, кто работал, в том числе и наши программисты. Поэтому мы упустили ряд доплат. Новые расчетные листы уже подготовлены. Я не ваш противник, я ваш союзник. Вам со мной приходится работать.

«Мы хотим видеть свой оклад. Мы не водители КАМАза, мы работаем на спецтехнике, у нас должны быть другие выплаты. Вся техника в САХе стоит, никто не работает, работы нет», — говорили на собрании.

«Посмотрите на прошлые начисления УМП «Спецавтохозяйство», мы такие деньги здесь будем зарабатывать, — спрашивает бригадир Алексей Ефимов. — С нашим нищенским окладом мы не будем здесь зарабатывать больше 30 тысяч рублей. Кто рассчитывал бюджет? Что вы молчите? Почему вы молчали, когда согласовывали бюджет? Почему люди должны страдать? Чтобы погасить кредиты, сотрудникам приходится работать на стороне».

Денис Колесников пришел на собрание вместе с 10-ти месячным сыном в свой выходной. Мужчина работает на машине, которая зимой чистит снег, а летом убирает мусор из дачных поселков. После реорганизации «Спецавтохозяйства», Денис еще ни разу не получил зарплату.

«Я работаю в МБУ с 12 июля и еще не получил всю зарплату, только две тысячи рублей. Я работаю в ночные смены, пришел на собрание в свой выходной, вечером опять на работу. Ночью мы собираем бункеры из дачных поселков. Я работаю в компании полгода и раньше получал по минимуму 30 тысяч. Подрабатывать пока некогда, помогаю родителям строить баню».

После собрания сотрудники МБУ решили создать профсоюз, рабочие написали заявление на вступление. Инициативная группа ждет решений по вопросам от руководства до среды, 21 августа. Если ничего не изменится, рабочие «Томск САХ» будут готовы объявить забастовку.

Зарплату инженеру Николаю Ковальчуку урезали на десять тысяч рублей. Он рассказал, что в сутки на уборку улиц выходят около 50 машин. В основном в вечерние смены.

На территории Спецавтохозяйства находится парк автомобилей: зимняя и летняя техника, рядом стоят ремонтные боксы для машин. Николай отметил, что у предприятия есть проблемы с запчастями. Но инженер уверен, что в сентябре ситуация изменится.

Ходим по территории, видим здание с обрушенной кирпичной стеной. По словам инженера, та же кирпичная стена, что и новые запчасти, тоже будет отремонтирована в сентябре.