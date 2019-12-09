В Томск прибыли бэушные трамваи из Москвы

Сегодня в Томск прибыли пять бывших в употреблении трамваев, ранее принадлежащих «Мосгортрансу».
Эти трамваи были выпущены в 2007-2008 годах и десять лет откатали в столице. Завод-изготовитель гарантирует срок службы каждого вагона 16-18 лет, и чтобы добро не пропадало, их решили сослать в Сибирь.
«Сотрудники муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» выполнят все необходимые работы по приемке трамваев в свое ведение, а также проведут тщательный технический осмотр и подготовят подвижной состав к выходу на линию – оборудуют ГЛОНАСС и POS-терминалами самообслуживания по приему безналичной оплаты проезда», — сообщает пресс-служба мэрии.
Всего же Томском забронированы 10 трамваев из Москвы 2007-2009 годов выпуска, прибытие второй партии в Томск запланировано на 25 декабря.
Напомним, в 2016 году в Томск из Москвы впервые были безвозмездно переданы пять трамвайных вагонов. После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонта они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах. И, конечно, по сравнению с той рухлядью, которая ездит по улицам нашего города, эти трамваи десятилетней давности выглядят как последнее достижение научно-технического прогресса.