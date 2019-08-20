В Томск прибыла делегация Общества культуры дерева во главе с Су Цзиньлинем

Делегация Международного общества культуры дерева во главе с генеральным секретарем Су Цзиньлинем начала работу в Томске, сообщает пресс-служба администрации города.





Инициировал визит делегации в Томск Луис Ята из Гватемалы — один из организаторов Всемирного дня леса. В 2018 году он участвовал в конкурсе мастеров по дереву на «Празднике топора».





«В рамках недельного визита делегация побывает на фестивальной площадке «Праздника топора» в парке «Околица», в Томском музее леса, посетит фабрику деревянных игрушек, компании «САВА», «Сибирьлес» и познакомится с деревянным зодчеством Томска», — говорится в сообщении.





Презентация World Wood Day 2020 состоится на «Празднике топора» в парке «Околица» в четверг, 22 августа, в 11:30.





Международное общество культуры дерева — учредитель Всемирного дня леса (World Wood Day). В 2019 году мероприятия прошли в Австрии, в 2020 году День леса примет Япония.