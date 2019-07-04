В Томь выпустили пелядь, муксуна и нельму

Сотрудники рыбоводных предприятий выпустили в реку Томь молодь пеляди, муксуна и нельмы, сообщила областная администрация.





В администрации отметили, что работы выполнили компании «ТРК» и «ТомЭко» по заказу предприятий, «чье производство наносит неизбежный ущерб водным биоресурсам».





«Компания «ТРК» выпустила в реку Томь около 4 млн экземпляров молоди пеляди, 55 тысяч — муксуна и 300 тысяч — нельмы, ООО «ТомЭко» — еще 53 тыс. экземпляров молоди муксуна. Ответственность предприятий, деятельность которых наносит ущерб водоемам и их обитателям, по поручению президента России планируется усилить на законодательном уровне», — говорится в сообщении.





Ранее в Госдуме в первом чтении были приняты поправки в Административный кодекс о штрафах за невыполнение компенсационных мероприятий при градостроительной и иной деятельности, а также за отсутствие согласования с Росрыболовством работ, негативно влияющих на рыбные запасы.





Для физлиц штрафы составят до 5 тысяч рублей, для должностных — до 15 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.