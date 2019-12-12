В Тимирязево травят собак. Жуткое видео появилось в соцсетях

Жительница Тимирязева Полина Завортная рассказала ТВ2, что в их поселке началась стихийная расправа с уличными собаками. Полина стала свидетельницей отравления двух собак. Гибель одной из них она сняла на видео .

По словам Полины, травля собак в поселке началась после того, как школьница из Тимирязева выложила видео в Instagram, где уличные собаки напали на нее.

«У нас в поселке Тимирязево есть люди, которые говорят о том, что сами готовы раскидывать ядовитые таблетки и отстреливать собак, — рассказывает Полина Заворотная. — Почему я выложила видео, где умирает собака от яда, потому что у меня у самой две собаки. Две хаски. У друзей собаки. Мы ходим с ними гуляем, водим на поводке. Но все у кого есть собаки знают, что уследить за ними невозможно. Они могут что-нибудь хапнуть на улице и ты не заметишь. Они все подбирают на улице. Мне девочка написала, что недавно еле откачала алабая, который что-то успел схватить на улице».





Полина рассказывает, что в поселке находится туберкулезная больница и в ней есть некие «тетеньки», которые сами предлагают жителям Тимирязева таблеточки, которыми можно отравить собак. «Та реакция которую я наблюдала при смерти двух собак, это реакция на таблетки тубазид. Собак кидает из стороны в сторону, у них конвульсии. Тубазид — это лекарство против туберкулеза. Оно помогает людям, но для собак это яд. Оно действует на нервную систему. Если вовремя заметить, что собака съела что-то не то, то ее можно откачать. Но, если с момента попадания таблетки в организм собаки прошло минут 30-40, то летальный исход неизбежен», — говорит Полина Заворотная.





Жительница Тимирязева рассказывает, что как таковых бродячих собак в поселке немного. В основном по поселку бегают и сбиваются в стаи собаки, которых отпускают сами жители. По словам Полины, практически все собаки в поселке имеют хозяев.







Зоозащитники призывают прекратить расправу с собаками в Тимирязево. По их мнению, чтобы не было проблем, надо стерилизовать бродячих собак, а не убивать их.

