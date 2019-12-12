В Тимирязево травят собак. Жуткое видео появилось в соцсетях
Жительница Тимирязева Полина Завортная рассказала ТВ2, что в их поселке началась стихийная расправа с уличными собаками. Полина стала свидетельницей отравления двух собак. Гибель одной из них она сняла на видео.
По словам Полины, травля собак в поселке началась после того, как школьница из Тимирязева выложила видео в Instagram, где уличные собаки напали на нее.
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От подписчика: Добрый день. Помогите разместить информацию о критической ситуации с бродячими собаками в Тимирязево. Обращались в департамента городского хозяйства, с просьбой разрешить ситуацию. Ничего не делают. По центральным улицам не пройти. На остановках нападают на детей, загрызают людей.
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После этой публикации в соцсетях стали появляться призывы травить собак самим жителям Тимирязева.
«У нас в поселке Тимирязево есть люди, которые говорят о том, что сами готовы раскидывать ядовитые таблетки и отстреливать собак, — рассказывает Полина Заворотная. — Почему я выложила видео, где умирает собака от яда, потому что у меня у самой две собаки. Две хаски. У друзей собаки. Мы ходим с ними гуляем, водим на поводке. Но все у кого есть собаки знают, что уследить за ними невозможно. Они могут что-нибудь хапнуть на улице и ты не заметишь. Они все подбирают на улице. Мне девочка написала, что недавно еле откачала алабая, который что-то успел схватить на улице».
Полина рассказывает, что в поселке находится туберкулезная больница и в ней есть некие «тетеньки», которые сами предлагают жителям Тимирязева таблеточки, которыми можно отравить собак. «Та реакция которую я наблюдала при смерти двух собак, это реакция на таблетки тубазид. Собак кидает из стороны в сторону, у них конвульсии. Тубазид — это лекарство против туберкулеза. Оно помогает людям, но для собак это яд. Оно действует на нервную систему. Если вовремя заметить, что собака съела что-то не то, то ее можно откачать. Но, если с момента попадания таблетки в организм собаки прошло минут 30-40, то летальный исход неизбежен», — говорит Полина Заворотная.
Жительница Тимирязева рассказывает, что как таковых бродячих собак в поселке немного. В основном по поселку бегают и сбиваются в стаи собаки, которых отпускают сами жители. По словам Полины, практически все собаки в поселке имеют хозяев.
Зоозащитники призывают прекратить расправу с собаками в Тимирязево. По их мнению, чтобы не было проблем, надо стерилизовать бродячих собак, а не убивать их.
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